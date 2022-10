In Erfolgsspur zurück

Mit 3:7 ist der SV 98 Schwetzingen II am vergangenen Wochenende beim SC Rot-Weiß Rheinau II unter die Räder gekommen. Trainer Toni Casciaro, der seinem Team einen ansonsten sehr guten Saisonverlauf bescheinigt, konnte seine Mannschaft nicht wiedererkennen. „Es ist gar nichts gegangen, es war ein Totalausfall“, mehr brachte der erfahrene 98er-Coach nicht über die Lippen.

Doch Mund abputzen und nach vorne schauen ist angesagt. Im Duell beim SC 08 Reilingen II soll wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt werden. Auch wenn alles beim Blick auf das Klassement nach einer Pflichtübung klingt, hebt Casciaro mahnend den Finger: „Das sind die Gegner, die wir nicht unterschätzen dürfen. In der letzten Saison sind wir dort auch zweimal in Rückstand geraten und haben mit Müh’ und Not gewonnen.“

Nun stärker in der Offensive

Dieses Mal will der SV 98 Schwetzingen II schon früher für klare Verhältnisse sorgen und sich auf seine Stärke, das Toreschießen, besinnen. Mit 42 erzielten Treffern sind die Spargelstädter das Nonplusultra in dieser Statistik in der Kreisklasse B1. „Mit unseren Neuzugängen sind wir offensivstärker geworden“, hat Casciaro die Begründung für die Torflut parat. Insbesondere Akay Meisel mit 13 und Atiba Martin mit neun Einschüssen gehen hier voran. Dennoch, das Wort Aufstieg oder Play-off-Platz nimmt man beim SV 98 II (noch) nicht in den Mund. wy