Kurpfalz-Bären stehen vor Generalprobe in Neurotthalle

Die Kurpfalz-Bären sind nicht nur wegen der hohen Temperaturen in der heißen Phase vor dem Saisonstart in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen. Auch die letzten Züge der Vorbereitung haben begonnen. Am Samstag, 27. August, steht in der heimischen Neurotthalle in Ketsch die Generalprobe vor dem Saisonauftakt am Samstag, 10. September, auf dem Programm. In einem Dreiervergleich sind die Mainzer Mannschaften 1. FSV und SG Bretzenheim zu Gast. Schon einmal gab es im Sommer diese Duelle. Damals wurden die Bären Dritte. Gespielt wird jeweils zweimal 25 Minuten im Modus Jeder-gegen-jeden. Während des Turniers stellt Geschäftsführer Armin Wagner die neuen Bären vor.

Am ersten Spieltag trifft das Team von Trainerin Franziska Steil daheim direkt auf den Aufstiegsaspiranten Frisch Auf Göppingen. fred

Info: Der Eintritt in die Neurotthalle kostet 5 Euro.