SG unterliegt nach hartem Kampf

Die Herren der SG Ketsch/ Brühl starteten noch einmal hoch motiviert in ihr letztes Spiel in der Volleyball-Landesliga gegen den SSC Karlsruhe V. Im ersten Satz unterlagen sie den Karlsruhern, doch in den hart umkämpften Sätzen zwei und drei setzten sich die SGler knapp durch (25:23; 25:22). Schlussendlich unterlagen sie aber mit 2:3 in einem extrem umkämpften Spiel (24:26; 15:17) und verabschieden sich damit aus der Landesliga.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im letzten Spiel der Saison 2022/2023 in der Bezirkslasse gewannen die Damen II der SG Ketsch/Brühl mit 3:0 gegen die VSG Mannheim DJK/MVC IV. In der Partie kamen alle Spielerinnen zum Einsatz.

Im ersten Satz gab es ein paar Startschwierigkeiten, trotzdem entschieden die SG-Damen den Satz durch hervorragenden Teamgeist mit 25:19 für sich. Den zweiten Satz gewannen sie ebenfalls mit 25:15. Michèle Gaa startete den dritten und letzten Satz der Saison mit einer souveränen Aufschlagserie, die die SGlerinnen zu einem klaren und eindeutigen 25:14 ausbauten. Durch den 3:0-Sieg sicherte sich Ketsch/Brühl II den zweiten Platz in der Tabelle.

SG Ketsch/Brühl wird Dritter

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Volleyball SG Ketsch/Brühl bezwingt Tabellenführer 3:2 Mehr erfahren Tischtennis im Bezirk TTC Reilingen hofft wieder Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Tischtennis TTC Ketsch kehrt in die Oberliga zurück Mehr erfahren

Auch für die U20 der SG Ketsch/Brühl stand der letzte Turniertag an – es ging um den Jugendverbandspokal. Gleich zu Beginn mussten sie gegen den Nachwuchs aus dem Drittliga-Verein TSG Blankenloch ran und gewannen mit 2:0. Allerdings konnten die Jungs im zweiten Spiel gegen den VC Walldorf nicht an diese Leistung anknüpfen und mussten sich mit 0:2 geschlagen geben.

Im letzten Gruppenspiel galt es nun, gegen den vermeintlich schwächsten Gegner möglichst wenige Punkte zuzulassen, um die Chance auf den Einzug ins Finale noch zu wahren (2:0, 50:21). Letztlich waren es nur sieben Ballpunkte, die sie vom Finale trennten. Zum Abschluss der U20-Runde sicherten sie sich dann aber das kleine Finale gegen die SG Sinsheim/Helmstadt mit 2:0.

Die DJK Hockenheim landete im Jugendverbandspokal mit zwei Siegen zum Abschluss auf dem siebten Platz. ska