Spvgg 06 Ketsch bezwingt SG Horrenberg mit 2:1

Ketsch/Horrenberg. Der Trainer des Fußball-Landesligisten Spvgg 06 Ketsch, Marco Rocca, sollte Recht behalten, als er vor dem Heimspiel gegen SG Horrenberg warnte, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Dass die „06er“ am Ende mit 2:1 (0:1) für sich entschieden, ist einer gewaltigen Steigerung im zweiten Spielabschnitt zu verdanken.

Die Warnungen wurden zunächst in den Wind geschlagen, denn die Platzherren veranstalteten in der ersten Halbzeit ein wahres Fehlpassfestival und waren gegenüber dem starken Auftritt im Derby gegen Brühl nicht wieder zu erkennen. Die Gäste hatten dementsprechend auch durch Andre Teufel die erste gute Chance (7.). Auch Patrick Hermann scheiterte nur knapp (15.).

Die erste richtige Chance der Platzherren hatte Benjamin Marx, als er aus 16 Metern abzog, aber in dem stark parierenden Gästekeeper, Marcel Mehl seinen Meister fand (35.). Wie sehr ihm dass lasche Auftreten seiner Protagonisten missfiel, tat Rocca lautstark von der Außenlinie kund: „Ihr müsst schneller spielen und das Spiel mehr verlagern, kommt endlich in die Gänge“, forderte der Ketscher Trainer.

Die Strafe folgte noch vor dem Pausengetränk auf dem Fuße, als die SGH durch Andre Teufel völlig verdient mit 1:0 in Führung ging (40.). Die Pausenansprache von Rocca verfehlte seine Wirkung nicht und die Einwechslungen von Aiman Kurt und Leonce Eklou taten ein Übriges: „Wir zeigten nach dem Seitenwechsel nicht ein anderes Gesicht, sondern endlich unser eigentliches Gesicht, das uns in den letzten Spielen auszeichnete“, ließ sich der Ketscher Coach zitieren.

Endlich tun sich Lücken auf

In der Tat schaltete der Gastgeber nun einen Gang höher. Kurt ließ bei der entscheidenden Situation, die zum Ausgleich führte, seine Torjägerqualitäten aufblitzen (67.). Woran es bei den Gästen krankt, zeigte der zweite Spielabschnitt, denn nun taten sich immer mehr Lücken in der Horrenberger Abwehr auf – was die bereits 31 Gegentore verdeutlichen. Abwehrmann Stephan Jung, von Gökhan Kaya gut in Szene gesetzt, hämmerte das Spielgerät zum 2:1-Siegtreffer in die Maschen des Horrenberger Tores (78.).

„Das war das erwartet schwere Spiel. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht in unseren gewohnten Rhythmus gefunden und zu viele Abspielfehler produziert“, resümierte Rocca und gab weiter zu verstehen, mit der Hereinnahme von Kurt den Sieg eingewechselt zu haben. Durch zwei Siege in Folge befinden sich die Ketscher auf Kurs, verließen die Abstiegsränge und holten in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Am Feiertag, an diesem Dienstag muss die Rocca-Truppe beim ASC Neuenheim antreten und sollte in der derzeitigen Verfassung nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten.

Spvgg 06 Ketsch: Hauschild – Hinzmann, Steffen Jung, Stephan Jung, Feßler, Korpilla, Kaya (90. Schwerdtfeger), Spaqi, Haubrich (46. Eklou) Alexov (52. Kurt), Marx.