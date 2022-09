Start nach Maß für das Wolfsrudel

Einen Start nach Maß legte das Wolfsrudel der TSG Eintracht Plankstadt in der Handball-Badenliga hin und gewann vor heimischer Kulisse gegen die neu formierte Spielgemeinschaft TSV Rot/Malsch mit 28:21 (13:10). Eine durchweg geschlossene Mannschaftsleistung war die Basis für den Erfolg und so wurden die ersten beiden Punkte der Saison eingefahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Hausherren gingen in der zweiten Minute 1:0 in Führung und sollten diese bis zum Ende nicht mehr aus der Hand geben. Nach knapp 15 Minuten spielte das Team einen 9:5-Vorsprung heraus und hatte durchaus die Möglichkeit, hier schon für klarere Verhältnisse zu sorgen. Allerding vergab es freie Wurfmöglichkeiten und ließ die Gäste wieder auf 9:8 heran. Das Wolfsrudel fing sich aber recht schnell wieder und ging mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Pause. Auch die zweite Hälfte begannen die Gastgeber konzentriert und ließen dem Gegner wenig Spielraum. Gerade die kompakte Abwehr in Kombination mit einem starken Andre Treiber im Tor war die Grundlage für den Erfolg.

17-Jähriger gibt Debüt

Kraftvoll am Kreis: Axel Schöffel setzt sich in gewohnter Manier durch und erzielt eines seiner fünf Tore beim Plankstadter Auftaktsieg. © Lenhardt

Auch eine Rote Karte für Nicolas Großhans brachte die Truppe von Trainer Niels Eichhorn nicht aus der Ruhe und sie hielt am taktischen Spielkonzept weiterhin fest. Spätestens nach der Roten Karte gegen den Spielmacher der Gäste war die Moral des Gegners gebrochen. Fünf Minuten vor dem Ende gab der 17-Jährige Tadeo Eichhorn sein Debüt für das Wolfsrudel und feiert nach Abpfiff zusammen mit den zahlreichen Zuschauern den ersten Heimsieg.

Mehr zum Thema Handball-Badenliga Wolfsrudel bleibt fast unverändert – und genauso hungrig Mehr erfahren Mehrzweckhalle Alle Mannschaften der TSG Eintracht in Plankstadt auf einem Foto Mehr erfahren Fußball-Kreisklasse B Glückliche Derbysieger Mehr erfahren

TSG Eintracht: Treiber, Lazaro Garcia; Maier (4), Bastel (4), Skade (4), Kern, Großhans (4), A. Schöffel (5), M. Verclas, Eichhorn, Denne (4/2), N. Schöffel, R. Verclas (3). zg