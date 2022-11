Wolfsrudel geht beim Primus baden

Mit dem Ziel, dem ungeschlagenen Tabellenführer der Handball-Badenliga aus Heddesheim die ersten beiden Punkte der Saison zu klauen, war TSG Eintracht Plankstadt Gast in der Nordbadenhalle. Und 30 Minuten lang sah es auch so aus, als könnte der Gast einen harten Kampf um die Punkte liefern.

In der ersten Halbzeit wechselte die Führung ständig, was auf ein packendes Badenliga-Derby hindeutete. Doch leider war auch von Beginn an zu merken, dass die sonst sattelfeste Abwehr des Wolfsrudels an diesem Tag nicht die nötige Aggressivität und Intensität an den Tag legt wie gewohnt. So kam der Tabellenführer mehrfach zu einfachen Toren, was eine bessere Ausgangslage für die zweite Halbzeit verhinderte (15:14).

Zehn Minuten Flaute

Nach der Pause war die Partie bis zum 19:17 (37.) offen. Dann folgten zehn Minuten ohne Torerfolg für das Wolfsrudel, das zudem von leichten Abspielfehlern geprägt war. Die Gastgeber setzten sich bis zur 48. Minute mit sieben Toren ab. Plankstadt bemühte sich nun, den Rückstand nicht weiter anwachsen zu lassen. Mit einem nun negativen Punkteverhältnis ist das Team des Trainerduos Eichhorn/Denne am kommenden Sonntag gegen die TSG Dossenheim unter Druck, endlich wieder vor heimischer Kulisse zu punkten. nt

TSG Eintracht: Verclas (7), Maier (7), Denne (4), Schöffel (2), Kern (1), M. Treiber (1), A. Treiber (1), Bastel (1), Skade, Schneider, Ritter, Pristl, Garcia, Eichhorn.