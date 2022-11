Wieder einmal zeigte Fußball-Landesligist Spvgg 06 Ketsch im Derby gegen SG ASV/DJK Eppelheim seine zwei Gesichter und verlor die Heimpartie mit 1:3.

Die Gäste waren von Beginn an die tonangebende Mannschaft und gingen durch einen 16-Meter-Schuss von Leon Ziemski in Führung (17.). Ziemski schnürte wenig später einen Doppelpack, als er geschickt in die Schnittstelle lief und den Ball zur

...