SV Sandhausen bestreitet Benefizspiel für Erdbebenopfer

Sandhausen/Eppelheim. Anfang Februar bebte im Süden der Türkei und im Norden Syriens die Erde mit verheerendem Ausmaß. Über 50000 Menschen verloren ihr Leben, mehr als 100 000 wurden verletzt. Ganze Regionen wurden zerstört und stehen vor dem Wiederaufbau.

Im Rahmen seiner CSR-Kampagne Hardtwald-Helden möchte auch der SV Sandhausen helfen und tritt am Dienstag, 21. März, um 19 Uhr gegen eine Auswahl des Fußballkreises Heidelberg an. Der Erlös aus dem Spiel wird an die Erdbebenopfer gespendet.

Dank Sportdirektor Mikayil Kabaca hat der SV Sandhausen Kontakt zur Erdbebenregion

„Mit dem Benefizspiel am kommenden Dienstag in Eppelheim gegen eine Auswahl von Fußballern aus der Region möchten wir ganz konkret die schwer betroffene Provinz Hatay im Süden der Türkei unterstützen. Durch unseren Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca haben wir eine direkte Verbindung dorthin. Es ist uns als SV Sandhausen ein wichtiges Anliegen, den Menschen vor Ort zu helfen“, beschreibt Geschäftsführer Volker Piegsa die Hintergründe für das Benefizspiel. „Wir freuen uns über möglichst viele Besucher und damit Unterstützer dieser Hilfsaktion, an der wir uns als Verein auch entsprechend beteiligen.“

„Ich bin sehr dankbar, dass wir als SV Sandhausen den Wiederaufbau nach diesem verheerenden Erdbeben unterstützen. Ich kenne die Provinz, habe Familie und Freunde dort und weiß um das große Leid der Menschen. Ich möchte dafür sorgen, dass unsere Hilfe unbürokratisch direkt dort ankommt, die Menschen benötigen jegliche Unterstützung“, sagt Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS.

Neben dem Benefizspiel hat der SV Sandhausen ein Spendenkonto eingerichtet, auf das ab sofort unter dem Verwendungszweck: „Spende für Erdbebenopfer, Benefizspiel SV Sandhausen“ gespendet werden kann. Über die Sankt Petrus & Paulus Gemeinde in Butzbach werden die Spendengelder direkt vor Ort eingesetzt.

Das Spendenkonto Kontoinhaber: Förderverein SV Sandhausen IBAN: DE93 6725 0020 0009 2572 76 Verwendungszweck: Spende für Erdbebenopfer, Benefizspiel SV Sandhausen



Der SV Sandhausen bedankt sich beim ASV Eppelheim, der das Spiel auf seiner Sportanlage in der Hermann-Wittmann-Straße in Eppelheim ausrichten wird. Mit in die Organisation eingebunden waren zudem die SVS-Markenbotschafter. Der Eintritt beträgt 5 Euro, die ohne Abzüge gespendet werden.