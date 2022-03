Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel „Dreck-weg-Tag“ Altlußheimer säubern die Umwelt beim „Dreck-weg-Tag“

Er ist jetzt weg, der Dreck. Also der, der am Samstag beim „Dreck-weg-Tag“ aus allen Ecken der Gemarkung geräumt wurde. Jede Menge Müll wurde weggeräumt. Vor allem an Parkplätzen häufen sich die weggeworfenen Gegenstände.