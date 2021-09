Pfarrerin Eva Weisser: Seit Kurzem da und schon voll dabei

Am Sonntag wird Pfarrerin Eva Weisser in einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche offiziell in ihr Amt eingeführt. Nach knapp einem halben Jahr Vakanz hat die Kirchengemeinde nun wieder ein Oberhaupt, das die „Schäfchen“ zusammenhält und betreut. Gleichzeitig ist erneut eine Frau im Amt, was den Altlußheimer Gläubigen nicht fremd ist, denn mit Pfarrerin Esther Kraus gab es vor einigen

...