Brühler Pascal Wasow wird Bürgermeister in Epfenbach

Brühl/Epfenbach. Der Brühler Pascal Wasow hat bei der Bürgermeisterwahl in Epfenbach nach dem großen Erfolg im ersten Wahlgang auch den zweiten mit 60,09 Prozent der Stimmen für sich entschieden. Er wird damit Nachfolger von Bürgermeister Joachim Bösenecker in der kleinen Kraichgaugemeinde. Sein Ergebnis hat Wasow damit um über 13 Prozentpunkte im Vergleich zum Wahlgang vor zwei Wochen verbessert. Eigentlich hätte diesmal eine relative Mehrheit gereicht, um ins Amt gewählt zu werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wasow hat sich damit gegen seinen einzigen Mitbewerber durchgesetzt – in absoluten Zahlen machten 275 Wähler mehr das Kreuz hinter dem Namen des Brühlers. Markus Groß holte insgesamt 39,61 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Auch er hat damit – rechnerisch klar, weil es statt der fünf diesmal nur zwei Bewerber gab – zugelegt, allerdings nur um 11,6 Prozentpunkte.

Mehr zum Thema Wahl Selcuk Gök aus Brühl gewinnt die Bürgermeisterwahl im südbadischen Tengen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Bürgermeisterwahl Von Brühl nach Tengen: Selcuk Gök über neues Amt als Bürgermeister Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kommunalpolitik Der Brühler Selcuk Gök ist Bürgermeisterkandidat in Tengen Mehr erfahren

Im Vergleich zum ersten Urnengang ist die Wahlbeteiligungin Epfenbach mit 68,89 Prozent der insgesamt 1961 wahlberechtigten Bürger um einen Prozentpunkt abgesunken.

Nachdem am Wochenende zuvor Selcuk Gök in Tengen die Bürgermeisterwahl für sich entschieden hat, muss der Brühler SPD-Ortsverein in den nächsten Wochen einen neuen Vorsitzenden und einen neuen Stellvertreter finden.