Bürgermeisterwahl Brühl: Dr. Ralf Göck bleibt einziger Kandidat

Es bleibt dabei: In der an diesem Montag um 18 Uhr beendeten Bewerbungsfrist hat der amtierende Bürgermeister Dr. Ralf Göck als einziger Kandidat seine entsprechenden Unterlagen für den Urnengang am Sonntag, 27. März, abgegeben. Damit wird nur sein Name auf dem Stimmzettel stehen – die Wahl für die künftige Besetzung des Chefsessels im Rathaus bietet den Bürgern der Gemeinde also keine

...