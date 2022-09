Enorm hohe Kaufkraft prägt die Gemeinde Brühl

Der Gewerbeverein hat seit seiner jüngsten Versammlung wieder einen kompletten Vorstand. So wurde Anke Laier vom Wohnstudio in Rohrhof ohne Gegenstimme und bei zwei Enthaltungen zur neuen Beisitzerin in die Führungsspitze des Vereins gewählt. Außerdem wurde als kommissarischer zweiter Vorsitzender des Gewerbevereins Heinz Spies vorgestellt. Der 61-Jährige war in führender Position bei Aldi,

