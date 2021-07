Es ist das Warten auf die große Welle, die in den Mittagsstunden des Sonntags erwartet wird. Bereits Samstagvormittag hatte das Hochwasser in den Wiesen bei Brühl einen Stand erreicht, der dem der Frühjahrsflut entspricht. In den Mittagsstunden wurden die Werte vom Februar übersprungen, wie der Brühler Feuerwehrkommandant Marco Krupp gegenüber unserer Zeitung erklärt. Bis zum Scheitelpunkt

...