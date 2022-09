Küchen-aktuell-Center in Brühl eröffnet

Brühl. Bei der Umgestaltung der bisherigen Küche oder der Planung einer neuen bietet seit Mitte der Woche mit der Eröffnung des Küchen-aktuell-Centers im Gewerbegebiet an den alten Luftschiffwerften im Norden von Brühl ein neues Schwergewicht und damit in der Branche einen Beratungsvorteil an.

Die Einweihung des größten Centers in Deutschland, so verspricht es das Unternehmen zumindest Premierenkunden aufgrund langjähriger Erfahrung, und einem umfassenden Netzwerk an Schreinern und Elektrikern immer die passenden Lösungen für die ganz spezielle Traumküche zu haben.

Am neuen Standort in Brühl befindet sich demnach nicht nur der Küchenfachmarkt, sondern auch die komplette Logistik. Von Brühl aus werden dann die bestellten Küchen mit eigenen geschulten Mitarbeitern zu den Kunden in der gesamten Bundesrepublik geliefert und montiert.

Küchen aktuell montiert derzeit jährlich unternehmensweit über 30 000 individuell geplante Einbauküchen. „Unser Fachmarkt setzt in vielen Beziehungen wieder neue Maßstäbe und ist daher wirklich unser neues Meisterwerk“, so Claus Küpers, einer der Firmengründer und Geschäftsführer des Unternehmens.

„So waren in vielen Abteilungen sehr intensive und anstrengende Aktivitäten notwendig, um die Kundenwünsche zu erfüllen.“