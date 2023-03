Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Internist geht in den Ruhestand, aber ... Nach 34 Jahren in seiner Praxis in Brühl: Dr. Axel Sutter hört auf

Dr. Axel Sutter verlässt die Internistenpraxis in Brühl und wechselt in den Ruhestand. Doch ganz so ruhig will er es dann doch nicht angehen. Was er vorhat, darüber plaudert er mit unserem Reporter.