Walter Barbarino ist verstorben

Brühl. Es ist kein Jahr her, da wurde Walter Barbarino (Bild) als Leiter der Jugendmusikschule Brühl in den Ruhestand verabschiedet. Nun ist er plötzlich und unerwartet aus dem Leben geschieden, wie seine Familie bestätigt. Die Gemeinde verliert mit ihm nicht nur einen liebenswerten Menschen, sondern einen unermüdlichen Motor der Musik mit Zupfinstrumenten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 66-Jährige studierte zunächst an der Musikhochschule Mannheim/Heidelberg und wurde dann 1977 Lehrer an der Musikschule der Quadratestadt. Drei Jahre später wechselte er an die Jugendmusikschule Brühl, die er ab 2009 auch leitete.

© strauch

Zahlreiche Konzerte stellten seine erfolgreiche Lehrertätigkeit immer wieder unter Beweis. Barbarino aber auf die vielen Auftritte zu reduzieren, würde ihm aber nicht gerecht werden. Mit seinem Gitarrenorchester „fascinatio citharis“, mit dem er auch viele Preise bei renommierten Orchesterwettbewerben gewonnen hat, machte Barbarino einige seiner Schüler zu Bundespreisträgern bei „Jugend musiziert“ und sorgte auch bei der Musikschule stets für Lehrernachwuchs. Schwerpunkt seiner Arbeit war das Ensemblespiel und der Gruppenunterricht, wofür er auch Kompositionen und Bearbeitungen schrieb. Er initiierte das Internationale Gitarrenfestival in Brühl und war auch viele Jahre im Bund Deutscher Zupfmusiker an verantwortlicher Stelle aktiv.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hochkarätige Workshops, CD-Aufnahmen und Konzertreisen mit seinen Ensembles unter anderem aus dem Verein „Die Zupferey“ nach Spanien, Österreich, Ungarn, Tschechien, Singapur, Malaysia und Costa Rica ergänzen seine berufliche und ehrenamtliche Tätigkeit. In dem 1990 von ihm gegründeten Verein erreichte er sein erklärtes Ziel immer wieder, mit der Ensemblearbeit die erwachsenen Gitarrenspieler für die Zupfinstrumente zu begeistern und ihre Leidenschaft zu fördern, als aktive Instrumentalisten gemeinsam zu musizieren, ihre Kunst stetig zu verbessern und auf der Bühne zu stehen.

Viele Menschen verdanken Walter Barbarino viel – er wird nicht nur ihnen sehr fehlen. ras