Zwischen Ruhepol und Party: Brühl feiert Maifeste

Brühl. „Leute, was Leute“ – ein Ausspruch, der bei allen drei Veranstaltungen zum Maifeiertag in Brühl zu hören war. Sowohl bei der Zunftbaumeinweihung als auch beim Tag der offenen Tür des Countryclubs „Buffalo’s“ und dem Fischbacken des Angelsportvereins Rohrhof war den ganzen Tag über ein stetes Kommen und Gehen. Da verwundert es nicht, dass Bürgermeister Dr. Ralf Göck bei diesem Dreiklang den Tag der Arbeit für Brühl in seinen Grußworten zu einem Tag der Events erklärte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zunftbaum in Brühl wird mit Unterstützung des Musikvereins Plankstadt eingeweiht

Beim Gewerbeverein und dessen Einweihung des neuen Zunftbaums schien es kurz vor 11 Uhr noch ein wenig zu geruhsam abzulaufen. Doch kaum hatte die Bigband des Musikvereins Plankstadt unter der Leitung von Vizedirigent Holger Geiß seine flotten Swingmelodien erklingen lassen, da strömten die Gäste auch schon herbei, so dass beim Salutschießen der SG-Schützen alle Plätze rund um den Gockelbrunnen durchweg gut besetzt waren und sich erste Schlangen vor den Bewirtungsständen bildeten.

Es sei ein symbolträchtiges Fest mitten im Herzen des ältesten Brühler Ortsteiles, betonte der Bürgermeister in seiner Begrüßung. Doch obwohl die örtlichen Handwerker und Dienstleister mit diesem Zunftbaum ein wichtiges Zeichen setzten, sei es bedauerlich, dass in der „kleinen Rohrhofer Einkaufsmeile“ die Sparkasse und die Metzgerei wegen Personalmangel, wie Göck besonders betonte, ihre Segel gestrichen hätten. Gleichwohl gebe es auch positive Aspekte, die den Rohrhofern eine wohnortnahe Versorgung garantierten – etwa die Vergrößerung des Netto-Marktes vor wenigen Wochen.

Den neuen Zunftbaum in den badischen Farben heißen am Maifeiertag zahlreiche Gäste beim Gewerbeverein willkommen – die passend schwungvolle Musik dazu liefert die Bigband des Musikvereins Plankstadt. © strauch

Zahlreiche Helfer flitzen hinter den Ständen des Einweihungsfestes hin und her, um für die Bewirtung zu sorgen. Ihnen und den vielen Organisatoren dankte die Vorsitzende des Gewerbevereins Helga Fassl für das Engagement ebenso wie den Mitarbeitern Göcks in Rathaus und Bauhof, die den neuen aus Aluminium gefertigten Zunftbaum möglich gemacht hätten. „Ja, Boxer, der Kranz wird im nächsten Jahr wieder größer“, erklärte Göck auf Zwischenruf des Rohrhofer Urgesteins Eckhart Güttler. Für Stimmung rund um den Zunftbaum sorgten ferner die „Theaterfüchse“ des Sonnenscheinhorts und Maskottchen „Embär“ vom Edeka-Markt Embach.

Westernfeeling beim Tag der offenen Tür der „Buffalo’s“ in Brühl

Zeitgleich sorgte DJ Christian Sildatke im Süden der Gemeinde auf dem Tanzboden inmitten der Westernstadt des Countyclubs „Buffalo’s“ dafür, dass die Besucher des Tags der offenen Tür auf der Ranch im Weidweg ausreichend Möglichkeiten hatten, ihre Leidenschaft für den Linedance zu entfachen. Und diejenigen, die noch nicht ganz so trittsicher darin waren, denen bot der erfolgreiche Tänzer auch gleich entsprechende Workshops an, um bei den nächsten Runden engagiert dabei zu sein.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Schrankenbuckel (mit Fotostrecke) Wohnraum für alle Generationen in Brühl: Grundsteinlegung im geplanten Quartier „Grüne Mitte“ Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Interview Ingo Oschmann vor seinem Auftritt in Brühl: „Es geht eigentlich immer nur um mich“ Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Badespaß Frühjahrskur für die Schwimmbecken im Brühler Freibad Mehr erfahren

Aber nicht nur die Gäste auf dem Tanzboden der Ranch gerieten ins Schwitzen – auch die Helfer der „Buffalo’s“, die mit der Bewirtung nur schwer hinterherkamen. Westernfood und passende Getränke waren sehr gefragt, so dass sich teilweise enorme Schlangen bildeten. Doch echte Westernfans können entspannte Geduld.

Dazu gab es in der Westernstadt viel zu bestaunen: Da reichte das Spektrum vom Saloon über die Kapelle bis hin zur Sattlerei, in der innerhalb kürzester Zeit maßgeschneiderte Gürtel entstanden. „Wir sind restlos begeistert vom Ansturm“, meinte Vorsitzende Monika Molisse im Gespräch mit unserer Zeitung, um sofort wieder organisatorisch loszustürmen. Auf der Ranch tobte das Leben.

Gebackenes Zanderfilet mit Kartoffelsalat gibt es in aller Ruhe bei der Fischerhütte des Angelsportvereins Rohrhof am Weidweg. © strauch

Kontrastprogramm beim Angelsportverein Rohrhof: Vor dessen Fischerhütte bildeten sich zwar auch lange Schlangen am Ausgabestand für Zanderfilet und Calamares, doch ansonsten herrschte ganz entspannte Ruhe, denn die zahlreichen Gäste dort bevorzugten es, das Gesellige mit dem Naturerlebnis zu verbinden. Bewusst wird deshalb bei der Fischerhütte auch auf Musik verzichtet. Ein echter Ort der ruhigen Achtsamkeit.