Das Jahr 2022 in Eppelheim: Engagement, Feuerwehr, Verkehr

Aufatmen. Das war es vor allem, was die Eppelheimer nach Monaten der Pandemie, des Lockdowns und der Einschränkungen 2022 taten. Aufatmen, weil der Schuldenberg der Stadt langsam weiter schrumpft. Aufatmen, weil endlich wieder Kerwe, Fasnacht und Weihnachtsmarkt die Massen anlockten. Und aufatmen, weil es in Sachen Klimaschutz in der Kommune vorangeht. Selbstverständlich gab es auch in diesem

...