Download-Festival Germany auf dem Hockenheimring: Das ist das Line-up

Hockenheim. Am 23. und 24. Juni 2023 bringt das Download-Festival Germany zahlreiche bekannte Künstler auf den Hockenheimring. An gleich zwei Tagen kommen hochkarätige Metal- und Rockbands. Slipknot, Volbeat, The Prodigy, Parkway Drive, Disturbed, Amon Amarth sind jetzt als Headliner bekannt gegeben worden. Das Download-Festival stellt neben dem Glücksgefühle-Festival und dem Konzert von Bruce Springsteen. Der Vorverkauf startet am 2. März um 12 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einer erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kehrt das Download Germany 2023 furios auf den Hockenheimring zurück, heißt es in einer Pressemitteilung. Erweitert auf zwei Tage, wird das Festival am 23. und 24. Juni 2023 einige der heißesten Bands der internationalen Metal-, Hardcore- und Punkszene versammeln.

Line-up beim Download-Festival: Slipknot ist mit dabei

Zur Ankündigung wird ein Line-up bekanntgegeben, das es in sich hat: Als Headliner sind die Nu-Metal-Ikonen Slipknot dabei. Seit über 20 Jahren stehen die maskierten Unruhestifter mit Hymnen wie „Wait And Bleed“ und „Duality“ für spektakuläre Liveshows.

Mit dabei ist auch die Band Volbeat. Michael Poulsen, Sänger und Gitarrist der dänischen Metal-Band Volbeat, stand mit seiner Band beispielsweise auch auf der Bühne beim Open-Air-Festival "Rock im Park". © Daniel Karmann/DPA

Genau wie Volbeat, die ebenfalls als einer der vier Headliner bestätigt sind. Die Dänen haben mit ihrer Mischung aus Rock’n’Roll und Metal ihr eigenes Genre geschaffen und werden das Download Germany mit aktuellen Songs sowie Klassikern zum Rocken bringen.

Einen weiteren Headliner-Coup landet das Festival mit der Bestätigung der legendären Electro-Punker The Prodigy. Aus der britischen Rave-Szene der Neunziger entsprungen, wurde die Gruppe mit Songs wie „Firestarter“ und „Smack My Bitch Up“ weltberühmt. Für das Download Germany kehrt das Duo erstmals seit dem Tod von Sänger Keith Flint 2019 nach Deutschland zurück.

Bands auf dem Hockenheimring: Parkway Drive steht auf der Bühne

Parkway Drive, die in diesem Jahr auf 20 Jahre Bandhistorie zurückblicken können, runden das mächtige Headliner-Quartett ab. Die Australier stehen für intensive Live-Momente und verkörpern ikonisch den modernen Metal.

Die australische Metalcore-Band Parkway Drive wird beim Download-Festival performen. © Manuel Lopez/DPA

Mit den schwedischen Melo-Death-Wikingern Amon Amarth, den deutschen Thrash-Titanen Kreator sowie Clutch, den bluesigen Stoner-Rock-Legenden, werden drei absolute Größen ihrer Genres verpflichtet. Unbändige Shows steuern die Alternative-Metal-Veteranen Disturbed und Nothing More dem Festivalwochenende bei.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Motodrom 2023 wird das Jahr der Musik auf dem Hockenheimring Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Unterwegs an der Tribünenstraße Warum Vereine und OB Zeitler sich über das Download-Festival freuen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Hockenheimring Download Festival: Verkehrskonzept für die Stadt Hockenheim und die Umgebung Mehr erfahren

Coheed And Cambria werden das Publikum in ihr konzeptionelles Prog-Rock-Universum entführen und die Post-Hardcore-Stars I Prevail und The Amity Affliction werden mit ihrem harten Sound auf der Bühne stilistische Grenzen einreißen. Stilistische Vielfalt wird dem Publikum außerdem von den Symphonic-Metal-Koryphäen Within Temptation geboten.

Alternative Rock beim Festival in Hockenheim

Ergänzt wird das Programm von der Deathcore-Sensation Lorna Shore und den Überfliegern im Metalcore Malevolence sowie Stand Atlantic, Bob Vylan und Wargasm, die mit ihren einzigartigen Performances in der Punkszene und darüber hinaus für Aufsehen sorgen. Dead Poet Society trumpfen mit feinstem Alternative Rock beim Download Germany auf.

Das Download Germany bietet erstmalig die Option des Campings an. Camping Tickets sind ab 80 Euro erhältlich. Um die Abläufe vor Ort weiter zu vereinfachen, wird das gesamte Event in diesem Jahr cashless sein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Download Germany Festival (@downloadhockenheimring)

Weitere Informationen rund um das Download Germany, zum Camping und Ticketing sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind hier zu finden.