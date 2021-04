Hotel am Flugplatz in Hockenheim gibt wegen Corona auf

Lange hat Julian Blem während der Corona-Pandemie um sein inhabergeführtes Hotel am Flugplatz gekämpft: Mit einer Zimmervermietung an Monteure, die nicht vom touristischen Beherbergungsverbot betroffen sind. Mit der Untervermietung seiner Gasträume an Sprachkurse. Und mit der aufwendigen Fortsetzung seines beliebten Mittagstisches, den er seit dem vergangenen Herbst wenigstens einmal die Woche

...