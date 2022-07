Letztes Grundstück im Ketscher Gewerbegebiet Süd wird bebaut

Das war‘s mit neuen Gewerbeflächen in Ketsch, zumindest bis auf Weiteres: Im Gewerbegebiet Süd wird das letzte bislang noch freie Grundstück seit Kurzem bebaut. Mitte kommenden Jahres will hier in der Sachsenstraße die Firma Fischer Kälte-Klima einziehen, die bislang in der Durlacher Straße zu Hause ist. Das in der vierten Generation familiengeführte Großhandelsunternehmen für Kälte- und

...