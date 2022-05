Nimonh Kaiser-Patthavong will „Ideen weiter vertiefen“

Ketsch Bürger unterstützen Marco Schnepf, „weil er Brücken baut“

„Ich unterstütze Marco Schnepf, weil er Brücken zwischen den Generationen baut. Er ist ein waschechter Ketscher und arbeitet daran, dass sich in unserer Heimat niemand abgehängt fühlt und wir mit unserer Enderlegemeinde einen Ort schaffen, an dem alle gut und gerne leben“, sagt Hildegard Montag (88), wie es in einer Mitteilung heißt. Beim Ketscher Familienunternehmen für Garten- und Landschaftsbau meint Josef Hild: „Ich und meine Familie unterstützen Marco Schnepf, weil er sich für ein blühendes Ketsch einsetzt, in dem Einzelhändler gehört und gestärkt werden. Mit ihm haben wir eine starke Führungspersönlichkeit, die Ketsch kennt wie ihre Westentasche und das nötige Netzwerk im Ort für eine starke Gemeinde hat.“ {element} Rainer Fuchs (58), wie Marco Schnepf für die CDU im Gemeinderat, sagt: „Ich unterstütze Marco Schnepf, weil er durch seine Erfahrung bei der Gemeinde und im Gemeinderat mit fachlichen Fragen und Meinungsvielfalt umzugehen weiß. Mit ihm haben wir einen entschiedenen Demokraten an der Spitze, der alle Ketscher unter den Enderle-Hut zu bringen weiß und niemanden zurücklässt“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.

