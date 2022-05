Timo Wangler will „Vereine miteinbeziehen“

Ketsch. Der Bürgermeisterkandidat Timo Wangler nutzte gestern den Wochenmarkt als Plattform kurz vor der Wahl am Sonntag: „Wenn eine Gemeinde in einen schönen Marktplatz investiert, dann ist es nur richtig, dass dieser entsprechend genutzt wird“, so Wangler. Er wollte die Eröffnung des Wochenmarkts nutzen, um weiter mit den Ketschern ins Gespräch zu kommen.

Im Verlauf seiner Kandidatur ist der Ortsmittelpunkt als Anlaufstelle immer wieder ein Platz, an dem er gerne über seine Ziele und Ideen für die Enderlegemeinde mit Interessenten spricht, so auch am Donnerstag wieder.



„Ich könnte mir zukünftig vorstellen, dass hier an Markttagen vielleicht auch Vereine und Organisationen mit eingebunden werden, denn es wäre doch schön, wenn hier noch mehr Aktionen den Markt beleben könnten und die Ketscher einen echten Treffpunkt hätten“, überlegt der Familienvater, der sich um die Bürgermeisterstelle bewirbt. Bis zum Wahltag am Sonntag wird er weiter versuchen, bei Haustürgesprächen für sich zu überzeugen.