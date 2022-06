Hallo ihr Zweibeiner,

liebe Leser,

neulich saß mein Herrchen mal wieder vor seinem viereckigen Kasten, in dem offensichtlich allerlei Weisheiten versteckt sind, und bemerkte: „Hey Marley, bald ist wieder Tag des Hundes!“

Also mal vorneweg, für mich ist so ziemlich jeder Tag ein Tag des Hundes, was schlicht und einfach daran liegt, dass ich eben ein solcher bin. „Am 12. Juni wird die besondere Rolle des Hundes gefeiert“, las mein Herrchen laut vor.

Die besondere Rolle also, aha. Da ich weder Speckrollen habe noch den Trick, mit dem auf dem Boden rollen beherrsche, kann es mit diesen Rollen wohl nichts zu tun haben. Mit Verlaub: „Sitz, Platz, Bleib und Komm“ reichen mir vollkommen in der persönlichen Trickkiste und wenn ich mal Lust habe, reagiere ich ab und zu vielleicht noch auf „Bring“ – je nach Spiellaune meinerseits.

Gut, ich gebe zu andere Vierbeiner sind hier möglicherweise ambitionierter, doch ich bin eben Marley, gechillt und entspannt.

Auf alle Fälle gibt es wohl was zu feiern, bei diesem Tag des Hundes. Und feiern bedeutet bei uns meistens, dass es etwas Feines zu Fressen für mich gibt – oder ein neues Spielzeug. Von daher, prima, bei dem Tag des Hundes bin ich gern am Start.

Und ich habe ja, im Vergleich zu euch Zweibeinern, nicht nur einen Tag des Hundes, sondern gleich ein ganzes Hundeleben. Und dieses Hundeleben ist echt der Himmel, vorausgesetzt natürlich, man hat das richtige Personal um sich herum.

Bei mir kommt noch so ein gewisser Niedlichkeitsfaktor hinzu und dies alles zusammen kann einem schon jede Menge Streicheleinheiten, Schmusestunden sowie Leckerlis und Spaß bescheren.

Eines solltet ihr Zweibeiner allerdings nicht vergessen und dies wusste schon so ein gewisser Loriot: „Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos“. Und wenn ihr, um euch daran zu erinnern, extra einen „Tag des Hundes“ braucht, soll es mir im Sinne meiner vierbeinigen Freunde auf dieser Welt gerade recht sein.

Euer Marleycsc