Seit wenigen Tagen prangt eine kleine Hinweistafel am Haus im Plankstadter Waldpfad 67. Sie erinnert daran, dass in diesem Haus am 5. April 1875 Peter Berlinghof geboren wurde, der nach seiner Adoption durch seinen leiblichen Vater dann Peter Schäfer hieß und in Mannheim als „Blumepeter“ über die Grenzen seiner Region hinaus bekannt wurde.

Der Junge war geistig behindert und

...