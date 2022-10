Antrittsbesuch von Lunévilles Bürgermeister in Schwetzingen

Schwetzingen. Die Freundschaft mit dem französischen Lunéville besteht schon seit über 50 Jahren. In normalen Zeiten besuchen sich auch die Gemeinderatsdelegationen gegenseitig. Nach einer längeren Corona-bedingten Pause waren nun erstmals wieder Gäste aus Lothringen in Schwetzingen zu Besuch – an der Spitze Bürgermeisterin Cathérine Paillard.

Nach dem Empfang im Rathaus (wir berichteten kurz) am Samstag erhielten die Lunéviller eine Stadtführung, wo sie unter anderem das Urban Gardening im Marstallinnenhof besuchten und zudem den Weg der Hofmusik mit der Hörbar und die neuen Motivbänke von Pigage und Voltaire besichtigten. Zwischendurch hatten einige Lunéviller die Chance zum Besuch des Streetfood-Marktes und des Schwetzinger Herbstes genutzt.

„Meine Lunéviller Kollegin zeigte sich begeistert von den vielen Neuerungen in Schwetzingen“, erzählte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. Am späteren Nachmittag gab es dann im Welde-Brauhaus durch Sommelier Malte Brusermann eine Bierprobe, die er größtenteils sogar auf Französisch erläuterte – die Lunéviller waren sichtlich begeistert. Abends gab es dann zum Abschluss des Tages ein Abendessen im Schlossrestaurant „Theodors“, an dem auch viele Schwetzinger Stadträtinnen und Stadträte teilnahmen.

Einige von ihnen waren dann am Sonntagvormittag auch dabei, als die Franzosen das fantastische Abschlusskonzert des Mozartsfests besuchten und mittags zum Abschluss nochmals am Schlossplatz essen waren. Nachmittags sind die Lunéviller dann wieder nach Hause gefahren. „Es waren zwei sehr schöne Tage im Zeichen der Freundschaft und wir freuen uns alle auf die nächsten Begegnungen“, zog OB Pöltl eine zufriedene Bilanz. ali/zg.