Auf dem südlichen AW-Gelände Schwetzingen soll endlich etwas passieren

Für die letzte öffentliche Sitzung vor der Sommerpause an diesem Mittwoch hat sich der Gemeinderat noch einmal eine umfangreiche Tagesordnung auferlegt. 18 Punkte sind abzuarbeiten, von denen die rund um das Thema Bauen am interessantesten werden. So steht die Aufstellung eines Bebauungsplans für das etwa 73 000 Quadratmeter große Gebiet „Bundesbahnausbesserungswerk (AW) Süd“ zwischen den

...