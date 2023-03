Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kleine Planken (mit Fotostrecke) Bei der Energiemesse in Schwetzingen kommt die Zukunft in der Gegenwart an

Die Menschen haben verstanden, dass sie mit und schlecht gedämmten Häusern künftig Probleme haben werden. Wie man Energie sparen kann und wie man sie alternativ erzeugt, das waren die brennendsten Themen bei der Messe.