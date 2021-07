Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Xylon-Museum - Dr. Manfred Fuchs zeigt eine beeindruckende Werksammlung in Schwetzingen / Benefizausstellung startet am Samstag mit einer Vernissage Fabelhaftes Feld an Farben und Formen

Dr. Manfred Fuchs zeigt seine Werke – Collagen aus Plakat-Abrissen und abstrakte Malerei – im Xylon-Museum. Der Erlös der Ausstellung wird dem Skulpturengarten Heidelberg zugedacht. © Lenhardt