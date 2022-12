Finale beim Schwetzinger Weihnachtsmarkt

„Das ist wirklich ein schöner Adventsmarkt. Hier gibt es einfach mal was Anderes, was Außergewöhnliches. Und dann natürlich die Kulisse!“ Diese in der Vorwoche aufgeschnappte Meinung zweier Damen auf dem Kunsthandwerkermarkt im Ehrenhof des Schlosses können viele Besucher unterschreiben. Der 11. kurfürstliche Weihnachtsmarkt in Schwetzingen hebt sich ab und hat Angebote, die es auf größeren Märkten der näheren Umgebung nicht gibt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schwetzingen Schwetzingen: 11. Kurfürstlicher Weihnachtsmarkt - drittes Wochenende 26 Bilder Mehr erfahren

Umlagert war in der Vorwoche der Stand von „Hills of Hems“ aus Hemsbach. Die funktionalen Produkte wie Tassen und Küchentücher, aber auch schöne Karten und Drucke haben schlichten skandinavischen Schick und werden von Menschen mit Beeinträchtigungen hergestellt. Die stilvollen Accessoires gingen genauso weg wie nebenan Louis Hitters Zirbenholz-Minibäume mit austauschbaren Kugeln oder Duftherzen mit Spänen.

Schwetzingen Schwetzingen: 11. Kurfürstlicher Weihnachtsmarkt - zweites Wochenende 20 Bilder Mehr erfahren

An diesem Donnerstag, 15. Dezember, geht’s schon ins finale Wochenende des Weihnachtsmarktes. Noch bis Sonntag darf gebummelt, gestaunt, gespeist, getrunken und genossen werden – und dabei bei angenehmer Weihnachtsmusik aus Lautsprechern.

11. Kurfürstlicher Weihnachtsmarkt Öffnungszeiten des Kunsthandwerkermarktes im Schloss Ehrenhof: Donnerstag und Freitag, 17 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag, 12 bis 21 Uhr. Auf dem Schlossplatz: Donnerstag und Freitag, 17 bis 21.30 Uhr, Samstag und Sonntag, 12 bis 21.30 Uhr. Tipp: An allen Adventssamstagen sind die Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet und kostenloses Parken ist möglich. Die Kindereisenbahn ist da, ein Kinderkarussell und die Maroni-Lokomotive. kaba

Auf dem Schlossplatz sind dieses mal unter anderem auch der Round Table, der Waffeln anbietet, und die KJG Schwetzingen, die unter anderem mit Pulled-Pork- Burgern den Appetit stillt. Eine Liste aller Aussteller gibt es hier.