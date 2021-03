Wenn es schon wegen der Corona-Pandemie zum Zeitungsjubiläum keine große Feier geben kann, dann wollen wir wenigstens unseren treuen Abonnenten ein kleines Dankeschön sagen und organisieren eine große Jubiläumsverlosung. Eigentlich wollten wir Gastronomie- und Einkaufsgutscheine ausloben, aber auch das ist ja aus bekannten Gründen derzeit schwierig zu bekommen und einzulösen. Deshalb gehen wir jetzt bei der Jubiläumsauslosung in zwei Schritten vor.

Teil eins beginnt ab sofort und läuft dann bis zum 31. Mai. Bis dahin können Sie eine E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de senden mit dem Betreff Jubiläum und als Lösungswort das Alter unserer Zeitung nennen. Gewinnen können Sie natürlich auch traditionell per Postkarte an Schwetzinger Zeitung, Carl-Theodor-Straße 2, 68723 Schwetzingen.

Zu gewinnen gibt es einen tollen Hauptpreis, den die SZ zusammen mit Hartmann Business Solutions verlosen. Jürgen und Andrea Hartmann sind schon seit 25 Jahren treue Kunden unserer Zeitung. Jürgen Hartmann hat als junger Mann auch schon selbst Artikel über Konzerte bei uns geschrieben. Jetzt stellt er ein smartes Business-Notebook von Lenovo zur Verfügung, das Lenovo Think Book plus. „Mit diesen Notebooks erledigen Sie Ihre Arbeit schnell, smart – und mit Stil. Sie bieten Optionen, mit denen Sie ununterbrochen am Ball bleiben, und Sicherheitsfunktionen, die im Hintergrund System und Daten schützen. Dazu kommen ausgezeichnete Entertainment-Features. Und ein minimalistisch-cooles Design, das Eindruck macht“, sagt Hartmann.

Zudem gibt’s aus unserem Kurpälzer Sortiment gleich 25 zusätzliche Preise – vom Honigsortiment bis zum Spargelschnaps ist alles dabei. Mitmachen lohnt sich also!

