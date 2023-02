Am Sonntag würde Heinz Friedrich 99 Jahre alt. Das Andenken an einen der größten und bekanntesten Künstler Schwetzingens wird auch nach seinem Tod vor neun Jahren immer noch hochgehalten – einerseits durch seine Werke, die sowohl im öffentlichen Raum an vielen Stellen zu sehen sind, als auch in zahlreichen privaten Haushalten hängen. Und dann gibt es einen Kreis von langjährigen Freunden

...