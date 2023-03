Kunst auf dem Ei im Schlossgarten Schwetzingen

„Kunst auf dem Ei“ ist beim internationalen Ostereiermarkt am zweiten März-Wochenende im Schloss Schwetzingen zu erleben. Am 11. und 12. März hält einer der schönsten Ostereiermärkte Deutschlands nach der Corona-Zwangspause wieder Einzug in der kurfürstlichen Residenz.

Das Ei – die Urform des Lebens – hat seit Menschengedenken Künstler und Kunsthandwerker dazu angeregt sich mit diesem einzigartigen Objekt zu beschäftigen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Beim Schwetzinger Ostereiermarkt treffen die Besucher Menschen, die ihr Handwerk mit Liebe und Begeisterung ausüben. Das künstlerisch wertvolle Ei steht im Vordergrund.

Die Teilnehmer kommen aus der Schweiz, den Niederlanden, Ungarn, Frankreich, Belgien und der Bundesrepublik. Sie gestalten Eier auf vielfältige Art und Weise. So werden selbst schlichte Hühnereier zu wertvollen Exponaten. Von der vielfältigen und ausgefallenen und scheinbar nahezu unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeit rund ums Ei kann man sich in Schwetzingen überzeugen traditionelle Techniken haben natürlich auch ihren Platz.

Verzierte Hühner-, Gänse-, Enten- und die großen Straußeneier, aber auch kleinste Wellensitticheier sind gefragte Sammelobjekte. Techniken wie ausgefräste Eier, mit Scherenschnitten beklebte Eier, Ätz- und Gravurtechniken, winzige Perlenapplikationen, Batikeier, Porzellan-eier, Collagen aus Stickereien, Spitzen und Gräsern, Motiveier mit Temperafarben, Ölfarben oder Aquarellfarben bemalt, Tuschezeichnungen werden vom interessierten Publikum bewundert und sind begehrt.

Während des Ostereiermarktes kann man einigen Künstlern bei ihrer Arbeit zuschauen. Sie geben auch gerne Ratschläge zur eigenen, kreativen Gestaltung schöner Eier.