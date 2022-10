Kleine Besetzung – große Wirkung: Das lässt sich in wohlwollender Verkürzung über zwei Konzerte des Schwetzinger Mozartfestes sagen, in denen vor allem der Bratsche eine tragende Rolle zukam. Ob als Begleit- oder als stimmführendes Soloinstrument: Der besondere Klangreiz der Viola ließ sich im Jagdsaal sowie in der Kapelle des Schwetzinger Schlosses auf eindrucksvolle Weise erleben.

