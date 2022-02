Olympische Fackel kommt auch nach Schwetzingen

Schwetzingen. Nicole Blem ist immer noch ganz aus dem Häuschen, wenn man sie auf das Thema „Special Olympics World Games“ anspricht. „Es ist einfach toll“, dass Schwetzingen als Gastgeberstadt (Host Town) für Sportler im Vorfeld der Weltspiele für geistig und mehrfach behinderte Menschen im Juni 2023 ausgewählt wurde, freut sich die städtische Inklusionsbeauftragte.

Etwa 100 ausländische Teilnehmer werden dann vier Tage in Schwetzingen und Wiesloch verweilen. Welcher Nation die Gäste angehören werden, weiß sie noch nicht ganz genau. Aber selbst wenn sie es wüsste, dürfte sie es noch nicht preisgeben. Aber sie verrät immerhin: „Wir kriegen wahrscheinlich ein tolles Land.

Mit diesem Logo werben die Special Olympics um Volunteers für die Weltspiele 2023. © Special Olympics

Dass sich Schwetzingen mit Wiesloch die Gastgeberrolle teilen muss, ist kein Grund zur Enttäuschung – im Gegenteil. „Das ist doch eine super Konstellation“, verweist sie auf die Tatsache, dass Wieslochs Oberbürgermeister und früherer Schwetzinger Bürgermeister Dirk Elkemann ein altbekannter Weggefährte sei. Außerdem wäre der Empfang einer solch großen Delegation für eine Kleinstadt nicht alleine möglich gewesen, betont Nicole Blem.

Am genauen Programm arbeitet sie derzeit schon mit ihrem Team. Fest steht, dass es einen Begrüßungsabend in der Grillhütte geben wird. Sie verrät auch ein Highlight: „Die Olympische Fackel wird durch Schwetzingen getragen werden“, freut sie sich. Das soll dann auf dem Schlossplatz auch entsprechend öffentlich gefeiert werden. „Wir wollen den Bürgern die Inklusion näherbringen, sie sollen Inklusion kennenlernen“, betont sie.

Einen Vorgeschmack können die Menschen aus der Region schon im Sommer dieses Jahres bekommen: denn vom 13. bis 16. Juli finden in Mannheim die Landes-Sommerspiele von Special Olympics Baden-Württemberg statt. Rund 700 Teilnehmer werden dort unter anderem in den Sportarten Freiwasserschwimmen, Handball, Leichtathletik, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Tennis und Tischtennis antreten. „Da kann man es sich schon anschauen und erleben, was den Reiz von Special Olympics ausmacht“, sagt Nicole Blem, die mit ihrem Team logischerweise in Mannheim vor Ort sein wird.

Das werden sechs Sportler von der Comenius-Schule nicht sein. Die 14- bis 18 Jährigen werden stattdessen in der Zeit vom 19. bis 24. Juni bei den Nationalen Spielen der Special Olympics in Berlin antreten, die gleichzeitig Qualifikationswettkämpfe für die Weltspiele ein Jahr später an gleicher Stelle sind, berichtet Petra Schwarz. Die Lehrerin betreut die jungen Athleten in der Sport-AG und bereitet sie auf die Leichtathletik-Wettbewerbe vor: „Sie werden über 100 Meter, im Weitsprung und in der Staffel an den Start gehen.“

Pro-Down-Sportler sehr aktiv

Die Sportler des Vereins Pro Down sind hingegen bei beiden Veranstaltungen am Start: „Wir sind in Mannheim und Berlin dabei“, erzählt die Vorsitzende Gisela Wrensch ganz stolz.

Allein 16 Schwimmer im Alter zwischen 18 und 30 Jahren werden ins Rennen gehen. Sie trainieren schon seit 2017 im Zuge des Projekts „Mittendrin im Schwimmverein“ regelmäßig bei der dortigen SG Poseidon im Gisela- Mierke-Bad und sind im Verein voll integriert. „Und sind inzwischen richtig gut“, berichtet Gisela Wrensch.

Die Aussichten sind also gut, dass in Berlin 2023 Teilnehmer aus der Region dabei sein werden. Und dann kommen ja auch noch die internationalen Sportler dazu, die vorher in Schwetzingen und Wiesloch zu Besuch sein werden. Deshalb rührt Nicole Blem die Werbetrommel dafür, dass auch für die Zuschauer die Reise nach Berlin lohnenswert ist: „Da können die Leute dann unsere Olympioniken unterstützen.“ Für Interessenten steht sie mit Rat und Tat zur Seite.

Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, sowohl im Juni 2022 als auch im Juni 2023 in Berlin dabei zu sein – und zwar mittendrin und nicht nur dabei: als Volunteer. Noch bis zum 25. März können sich freiwillige Helfer bei den Nationalen Spielen 2022 der Special Olympics registrieren. Vom 19. bis 24. Juni 2022 werden in Berlin mehr als 4000 Sportler in mehr als 20 Sportarten an den Start gehen. Das Organisationskomitee wird dabei gut 3000 Volunteers ins Team holen, um den Athleten beste Bedingungen zu bieten.

Bis zu 20 000 Volunteers

Auf die Nationalen Spiele folgen dann im kommenden Jahr, ebenfalls im Juni, die Special Olympics World Games Berlin 2023. Mehr als 7000 Sportler aus 190 Delegationen aus der ganzen Welt kommen zum größten inklusiven Sportevent der Welt in die Bundeshauptstadt. Bis zu 20 000 Volunteers werden dann im Einsatz sein, mehr als bei der Fußball-WM 2006 in Deutschland.

„Wir freuen uns, dass schon jetzt so viele Menschen als Volunteers dabei sein wollen. Sie sind gemeinsam mit unseren Athleten und Athletinnen das Herz unserer Veranstaltung. Getreu unseres Mottos zusammen unschlagbar wollen wir gemeinsam mit den vielen Freiwilligen eine einmalige Atmosphäre für alle Teilnehmenden schaffen. Um dies zu erreichen, braucht unser Volunteer-Team noch Verstärkung. Kommt dazu und erlebt etwas Einzigartiges“, sagt Sven Albrecht, Vorsitzender des Organisationskomitees der Weltspiele 2023 und Bundesgeschäftsführer bei Special Olympics Deutschland.

Registrieren kann sich übrigens jeder ab 16 Jahren, auch Gemeinschaftsbewerbungen von Familien, Vereinen, oder Unternehmen sind möglich. Zudem können Menschen mit und ohne Behinderung ein Tandem-Team bilden.

Info: Bewerben kann man sich für beide Veranstaltungen unter berlin2023.org/volunteers Das offizielle Volunteer-Video der Special Olympics gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de