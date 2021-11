Vorfreude ist die schönste Freude – nicht nur, wenn es um Weihnachtsgeschenke geht. Um in diesen Zeiten Optimismus zu verbreiten, blicken wir doch mal auf die nach 2022 verschobenen Konzert von Musik im Park im Schwetzinger Schlossgarten: Sarah Connor, die gerade in der Fernsehcasting-Show „The Voice of Germany“ nach Talenten angelt, ist gesetzt (30. Juli), genauso Wincent Weiss (6. August)

...