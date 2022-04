In den innerstädtischen Bereich rund um das ehemalige Capitol-Kino in der Herzogstraße scheint endlich wieder Bewegung zu kommen. Nachdem bereits 2016 ein Konzept zur Nutzung der Grundstücksflächen in diesem Bereich auf den Weg gebracht, aber an den fehlenden Finanzmitteln des ursprünglich an der Entwicklung interessierten Investors gescheitert war, hat mittlerweile erneut eine

...