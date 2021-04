Schwetzinger Drogeriemarkt eröffnet Schnelltestzentrum

Schwetzingen. An der Stelle, an der sich bis vor vier Wochen noch der am 18. März gesprengte Geldautomat auf dem Parkplatz von dm befand, steht seit Donnerstagvormittag ein blaues Zelt: Dort ist das neue Schnelltestzentrum der Drogeriemarktkette untergebracht. Ab sofort können sich die Bürger einmal pro Woche kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. „Das ist ein fantastisches Projekt“, freute sich Oberbürgermeister Dr. René Pöltl bei der Eröffnung und ließ sich wenig später gleich als Erster testen.

Im Gegensatz zu seinem negativen Testergebnis sei die Initiative von dm überaus positiv: „Das ist ein wichtiger Baustein, damit wir wieder sicherer unterwegs sein können“, sagte Pöltl.

Projekt mit Landesregierung

So funktioniert es Online unter dm.de/corona-schnelltest-zentren oder über die „Mein dm“-App das gewünschte Schnelltest-Zentrum auswählen und einen Termin für den kostenlosen Test aussuchen. Symptomfrei, mit medizinischer oder FFP2-Maske, Terminbestätigung sowie gültigem Ausweisdokument pünktlich zum Testzentrum kommen; Minderjährige benötigen zudem eine ausgefüllte Einwilligungsbestätigung der Erziehungsberechtigten. Geschultes Personal klärt zum Testverfahren auf und entnimmt für den Antigen-Test aus dem vorderen Bereich der Nase einen Abstrich. Nach etwa 15 Minuten erhält der Getestete das zertifizierte Ergebnis per E-Mail. zg

Gemeinsam mit der Landesregierung Baden-Württemberg hatte dm Anfang März das Vorhaben gestartet, in Schnelltestzentren bei den Drogeriemärkten kostenfreie Corona-Antigen-Schnelltests anzubieten. Damit unterstütze dm die Bundesregierung und die Länder bei der Bewältigung der Pandemie, damit die Menschen in ihrem Alltag wieder ein Stück Normalität erleben können und zum Beispiel Bildungs- oder Kultureinrichtungen besuchen sowie andere Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote nutzen können, sagte die Gebietsverantwortliche Petra Schindler-Schwind und betonte: „Je mehr Teststationen es gibt, desto besser für die Gemeinschaft, weil kontrollierte Schnelltests für mehr Sicherheit sorgen.“

Im ganzen Bundesgebiet liefen derzeit die Vorbereitungen auf Hochtouren, so dass voraussichtlich bis Ende April 500 Zentren eröffnen werden. Geplant seien insgesamt mindestens 1000. „Sie haben bei uns offene Türen eingerannt“, freute sich Grundstückseigentümer Gerald Moll, der auch noch darauf hinwies, dass der Drogeriemarkt im Sommer erweitert werde.

In Schwetzingen nehmen von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 16.25 Uhr (letzter Termin) geschulte Mitarbeiter den Antigen-Schnelltest vor. Alle vier Minuten sei ein Test möglich, insgesamt seien es 88 pro Tag. Die Getesteten werden nach rund 15 Minuten per E-Mail benachrichtigt, die Testergebnisse sind zertifiziert.

Eine Grafik mit den aktuellen Corona-Zahlen gibt's hier:

