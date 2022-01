Schwetzinger Tompkins Barracks: Mehr Container für mehr Flüchtlinge

Die Zahl der Flüchtlinge, die dem Land Baden-Württemberg zugewiesen werden, steigt derzeit wieder an. Deshalb müssen die Kapazitäten in den Erstaufnahmeeinrichtungen und deren Außenstellen nach oben gefahren werden. Derzeit kommen in Baden-Württemberg laut Landesregierung wieder so viele Geflüchtete an wie vor der Corona-Krise. Das Land hat noch 2021 rund 800 neue Plätze in der Erstaufnahme

...