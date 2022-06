Weltstar Kanye West im Schlossgarten Schwetzingen

Schwetzingen. Es ist in Schwetzingen wahrlich nichts Ungewöhnliches, wenn man einen Prominenten trifft - früher nicht und heute auch nicht. Man denke nur in der jüngsten Vergangenheit an Klaus Maria Brandauer, den Schauspieler und Bond-Mitwirkenden ("Sag niemals nie") mit Weltruhm. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht – zweifelsohne eine andere Kategorie und nach den bekannten Ereignissen etwas kritisch zu sehen – weilte am Spargelsamstag weitgehend unbeobachtet zum Mittagessen in der Stadt.

Doch der Gast, der an diesem Samstag in Schwetzingen zu Besuch war, toppt dies alles. Auch wenn er zugegebenermaßen für mich und meine Generation nicht das Nonplusultra ist: Aber Kanye West – der sich nur noch Ye nennt und US-Präsident werden will – ist aktuell nun einmal einer der prominentesten und, wenn man den einschlägigen Medien glauben darf, einflussreichsten Menschen der Welt. Der US-Rapper und Musiker – einst mit Kim Kardashian liiert – war am Samstag in der Spargel- und Festspielstadt zu Besuch. An einem Abend, an dem der Schlossplatz rappelvoll war, spazierte er quasi unbeobachtet in den Schlossgarten Schwetzingen.

Ich gebe es ohne Umschweife zu: Der Typ im schicken weißen Anzug, der direkt neben mir durch den Ehrenhof lief, war auch für mich eine beeindruckende Erscheinung. Aber erkannt habe ich ihn nicht.

Er war Teil einer US-amerikanischen Gesellschaft, die am Samstagabend im nördlichen Zirkel des Schlosses feierte. Gäste der Schwetzinger Hochzeitsgesellschaft hatten beim Flanieren während einer Pause auch netten Kontakt zu der gut gelaunten Truppe auf der anderen Seite, vielleicht sogar mit Kanye West, ohne es zu wissen.

„Er machte nicht viel Aufhebens um sich“, war aus Kreisen der Schlossgastronomie "Theodors" zu hören.

Vor allem die jüngeren Gäste der Hochzeitsgesellschaft im südlichen Zirkel wollten es am Sonntag gar nicht glauben, wer da zeitgleich mit ihnen nur ein paar Meter entfernt im Schlossgarten Schwetzingen gefeiert hatte. Aber eigentlich finde ich das schön, dass auch ein Weltstar das so unbeobachtet und ganz privat genießen kann.