Unter Hochdruck arbeiten die Stahlflechter gerade an der Decke des Kellergeschosses. Hier auf dem Gelände der VR Bank Kur- und Rheinpfalz an der Oberen Langgasse entsteht derzeit ein Event- und Verwaltungsgebäude für die gewachsene Genossenschaftsbank. 70 bis 80 Arbeitsplätze sollen neu entstehen, vor allem für Mitarbeiter, die bisher in Lambsheim in einem angemieteten Objekt tätig sind.

