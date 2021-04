Jetzt ist Rúrik Gíslason auf dem Cover vom „Playboy“!

Von Katja Bauroth

Wenn an diesem Freitag Rúrik Gíslason bei „Let’s dance“ (20.15 Uhr RTL/TVNOW) die Tanzfläche betritt, wird es in einigen Wohnzimmern wieder zu verzückten Blicken kommen. Und vermutlich sind es seit Donnerstag noch einige mehr: Denn der Ex-Fußballprofi, der im vergangenen Jahr beim Zweitligisten SV Sandhausen seine Rasenlaufbahn beendet hat, ziert die Erstausgabe des Magazins „Playboy Essentials“.

„Es ist schon ganz gut mit etwas Stoff“, reagiert der 33-jährige Isländer verschmitzt auf eine Interviewfrage zum Thema Nacktfotos im Präsentationsfilm zu dem neuen Ableger des „Playboy“. In diesem Stil-Special geht es übrigens um Herrenmode. Und als Model sowie Gründer des Modelabels „Bokk“ ist der 33-jährige Beau geradezu prädestiniert für die Erstlingscoverstory. Zumal er sich im Interview mit „Playboy Essentials“ umwerfend sympathisch gibt, etwa auf die Frage, wie er seinen Style beschreiben würde: „Er kann klassisch sein, lässig oder auch genau dazwischenliegen.“ Obwohl der blonde Hüne mit den stahlblauen Augen ein Hingucker ist, legt er persönlich Wert auf Charakter: „Ein echter Mann empfindet Respekt für andere Menschen, unabhängig vom Geschlecht. Er ist hilfsbereit, behandelt andere gut, ist höflich und pünktlich. Und er sollte bescheiden sein.“

„Wir arbeiten sehr hart“

Genauso gibt sich der Unternehmer und Musiker auch bei „Let’s dance“, was ihm nicht nur die Sympathiepunkte bei seinen Mitstreitern und der Jury einbringt, sondern ihn tänzerisch zu einen der haushohen Finalfavoriten macht. Rúrik Gíslason hat dies vor allem Renata Lusin zu verdanken, seiner Profitanzpartnerin, die übrigens das „Playboy“-Titelbild im April zierte: „Als ich das erste Mal in die Tanzschule kam, hätte ich nicht geglaubt, dass ich solche Schritte einmal lernen würde. Aber irgendwie bekommt sie es hin, dass das klappt, dass ich mich in der Show wohlfühle und die Choreografie beherrsche. Dafür arbeiten wir auch sehr hart“, erzählt er im „Playboy Essentials“-Interview.

Vergangene Woche trainierten beide wieder hart, wie auf Instagram zu sehen war. Eine Rumba zum Lied „Wicked Game“ von Grace Carter steht an diesem Freitagabend an.

