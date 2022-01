Sich selbst vergeben

Sind Sie gut ins Jahr gekommen? Hat Sie das Räuchern und die Selbstreflexion gut über den Augenblick hinweggeleitet, als die Uhr zwölfmal geschlagen hat? Geknallt wurde jedenfalls allen Beschränkungen zu trotz – das dürfte der wilden Jagd des germanischen Gottes Odin gefallen haben. So gesehen hat das Böllern jede Menge des pseudoesoterischen Hintergrundes, der dem Räuchern gern vorgeworfen wird.

Doch zurück zu uns, zum hier und heute. Die zehnte Rauhnacht soll uns die Erkenntnis bringen, dass wir das Vergangene nicht zurückholen können. Bleiben wir also nicht dabei stehen, über Fehlentscheidungen oder verpasste Chancen nachzudenken. Hadern wir nicht damit, dass alles 2021 so geworden ist, wie es nun einmal ist. Alles, was wir erlebt haben, gehört zu uns. Es sind unsere ganz individuellen Erfahrungen, die zu Wachstum, Weisheit und Reife führen. Durch alle diese Erfahrungen bekommen wir nun die Möglichkeit, immer mehr wir selbst zu sein. Durch diesen Prozess bekommt unsere Persönlichkeit Tiefe und Einzigartigkeit.

Schließen wir Frieden mit unseren Themen des vergangenen Jahres und uns selbst. Vergeben wir uns all das, was wir als Versagen sehen haben mögen. Alles, was wir entschieden, gedacht, getan oder nicht getan haben – das haben wir so gemacht, wie wir es zu dem Zeitpunkt konnten. Wir Journalisten sagen, dass nichts so alt ist wie die Zeitung vom Vortag.

Das hört sich einfach und unspektakulär an, aber sich mit seiner eigenen Person und seinem Lebensweg zu versöhnen, kann eine nur schwer lösbare Aufgabe sein. Bringen Sie sich selbst also Wertschätzung entgegen. Schenken Sie sich immer wieder etwas Gutes. Sorgen Sie dafür, dass nicht nur alle um Sie herum haben, was sie brauchen, sondern auch Sie selbst. Gestehen Sie sich jeden Tag eine kurze Zeitspanne zu, in der Sie das tun, was Sie lieben.

Heute räuchern wir mit Weihrauch, Holunder, Wacholder und – wenn vorhanden – Johanniskraut und Angelikawurz.