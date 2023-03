Vierte Ausgabe der Ring Running Series auf dem Hockenheimring geplant

Hockenheim. Die Ring Running Series auf dem Hockenheimring wird verschlankt: Statt zwei Läufen wie im vergangenen Jahr im März und November wird es 2023 nur eine Ausgabe im November geben, teilen die Veranstalter um Renndirektor Björn Steinmetz in einem Pressebericht mit. Die jüngste Ausgabe am 27. November 2022 hatte mit rund 1100 Läuferinnen und Läufern einen Teilnehmerrekord verzeichnet.

Am Samstag, 25. November, haben Ausdauersportler wieder die Möglichkeit, über die Halbmarathon- oder Marathondistanz an den Start zu gehen. Die Strecke führt über den original Formel-1-Kurs, wobei alle berühmten Highlights wie die Bernie-Ecclestone-Kurve, die Spitzkehre, das Motodrom und die Boxengasse passiert werden. Gänsehaut ist beim Zieleinlauf garantiert: Hier überqueren sie die legendäre Ziellinie, heißt es in der Pressemitteilung.

Ring Running Series auf Hockenheimring ist ideal für persönliche Bestzeiten

Die Strecke ist durchgehend flach, asphaltiert und offiziell vermessen. Ideal also, um zum Jahresabschluss eine neue persönliche Bestzeit aufzustellen, preist der Veranstalter den Hockenheimring an. „Wir sind überwältigt von der durchweg positiven Resonanz und dem vielen Lob, das unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer uns nach den ersten Rennen 2021 und 2022 entgegengebracht haben“, sagt Björn Steinmetz. „Es war für uns völlig klar: Wir wollen auch in 2023 wieder ein Rennen durchführen, und wir bedanken uns bei der Hockenheim-Ring GmbH und allen Beteiligten, dass wir am 25. November die Möglichkeit dazu haben.“

„In den vergangenen zwei Jahren haben wir mit dem Team rund um Björn Steinmetz drei erfolgreiche Laufevents am Hockenheimring umgesetzt und freuen uns auf die Neuauflage im November. Breitensportveranstaltungen wie die Ring Running Series zeigen, dass der Hockenheimring viel mehr zu bieten hat als Motorsport allein. Bei den großzügigen Platzverhältnissen am Ring können wir nicht nur ohne Schwierigkeiten tausende Teilnehmer starten lassen, sondern die Strecke bietet ideale Laufbedingungen, um Bestmarken zu knacken.“

Als Läufer und ehemaliger Teilnehmer könne er sagen, dass die Ring Running Series Hobbysportlern einen professionellen Rahmen und eine großartige Atmosphäre bietet“, sagt Jochen Nerpel, Geschäftsführer der Hockenheim-Ring GmbH.

Die Anmeldung für die vierte Ausgabe der Ring Running Series ist ab sofort unter www.ringrunningseries.com möglich.