Huch: Ich bin zwei

Hallo ihr Zweibeiner,

Na, wer bist denn du? © Scholl

liebe Leser,

wisst ihr das Neuste hier aus Ketsch? Angeblich bin ich jetzt zwei! Zumindest hat dies mein Herrchen so gesagt. Also, ich weiß nicht recht, was er damit meint, denn ich bin mir eigentlich so ziemlich sicher, dass ich eins bin – also ein Hund und keine zwei Hunde. Auch wenn ich manchmal Appetit habe für zwei, gerade nach einem langen Spaziergang, aber das ist was anderes. Selbst der Hund in diesem Glas bei uns im Flur, den ich, wenn ich mich davorstelle, sehe, ist kein echter Hund, denn er riecht nach nichts.

Das habe ich gefühlt schon 100-mal nachgeschnuppert, was auf dem Glas dann immer zu herrlichen Spuren führt und was mein Herrchen ganz hektisch immer mal wieder mit einem Lappen wegwischt – gerade wenn Besuch kommt.

Mein Herrchen, der sich vor diesem Glas übrigens auch verdoppelt, hat es mir so erklärt: „Marley, das ist kein zweiter Hund, das bist Du selbst, denn das ist ein Spiegel.“ Aha. Dann winkt er immer wild mit den Armen und sagt: „Siehst du? Das bin ich und der Hund da drin bist du.“ So weit so gut, ich denke einfach nicht weiter drüber nach, aber neulich dann die Nummer mit dem „ich wäre zwei“.

Völlig aufgeregt kam mein Herrchen morgens an mein Körbchen, knuddelte mich. als ob es kein Morgen gäbe, und rief:“ „Happy Birthday Marley, nun bist du zwei!“ Okay, gegen das neue Spielzeug und das selbst gekochte Essen in meinem Napf hatte ich wirklich nichts einzuwenden. Das war völlig okay, aber dass mein Herrchen nun bei jeder Gassirunde jedem, der fragt, erzählt, dass ich zwei bin, obwohl sicher jeder sieht, dass ich nur einer bin, das finde ich nun schon etwas seltsam.

Unter uns gesagt, mein Herrchen macht es irgendwie glücklich, dass ich zwei sein soll. Also, wenn ihr uns mal begegnen solltet, dann gebt ihm einfach Recht, wenn er sagt, ich wäre zwei, auch wenn ihr nur einen Hund seht. Wir wissen es dann besser und gut ist es, okay?

Euer Marley