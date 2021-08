Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Schlossgarten Schwetzingen Hammermäßige Musik bei Sommer im Schloss

Alex Auer und Band liefern am Freitagabend ab - Amokoma stehen mit voller Formation am Samstag auf der Bühne im Schlossgarten Schwetzingen: Das Open Air Sommer im Schloss kommt prima an.