Kurzkonzerte im Schwetzinger Schlossgarten

Schwetzingen. Im Schwetzinger Schlossgarten finden drei Kurzkonzerte statt, deren Protagonisten allesamt aus der Musikschule Schwetzingen stammen. Beim ersten Konzert an diesem Freitag, 3. Juni, um 18.30 Uhr bietet die Band „Three and a half trombones“ den Gästen ein abwechslungsreiches Programm mit Stücken, die von der Klassik bis in die Moderne reichen. Der genaue Ort, an dem die Kurzkonzerte im Schlossgarten zu hören sind, bleibt zunächst ein Geheimnis, das die Besucher durch das Lösen eines kleinen Rätsels lüften können.

Die Sommerresidenz Schwetzingen zog schon im 18. Jahrhundert zahlreiche Künstler, Musiker, Dichter und Philosophen an. Die berühmte Mannheimer Hofkapelle trat im Schlosstheater auf – und im Naturtheater fanden regelmäßig Konzerte statt, bei denen der Apollotempel eine eindrucksvolle dreidimensionale Kulisse abgab. Der gesamte Schlossgarten wurde zur Bühne, wenn Kammermusik an den schönsten Plätzen der weitläufigen Anlage erklang. In dieser Tradition stehen die Kurzkonzerte der Musikschule Schwetzingen, die an verschiedenen Orten im Schwetzinger Schlossgarten stattfinden.

Termine und Musiker Freitag, 3. Juni, 18.30 Uhr: Bowling Green, Boskett links, Alois Willing „Three and half trombones”.

Freitag, 15. Juli, 18.30 Uhr, Sonnenterrasse Apollotempel, Manfred Hildebrand – Holzbläser-Ensemble.

Freitag, 16. September, 18.30 Uhr, Merkurtempel, Barbara Obert – Doppelrohrblatt-Trio.

Den Auftakt der Reihe gibt die Band „Three and a half trombones“, bestehend aus Felix Dimitrijevic, Nikolai Hoffmann, Lasse Kuhn, Jannik Siegler und Alois Willing. Mit klassischen Stücken wie „Die Moldau“ von Bedrich Smetana und modernen Liedern wie „Havana“ von Camila Cabello ist den Gästen ein abwechslungsreicher Abend gewährt.

Rätsel muss auch gelöst werden

Der Aufführungsort des Konzerts im Schlossgarten ist vorab ein Geheimnis. Um an den Ort des Geschehens zu gelangen, muss zunächst ein Rätsel gelöst werden – ganz nach dem Motto „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“. Die musikalische Schnitzeljagd für den 3. Juni lautet: „Am Weg der Kugelallee befindet sich der Rasenplatz im linken Boskett, wo sich der Adel mit Kugelspielen vergnügte.“

Wer die Quizfragen lösen kann, darf sich auf den Weg machen und wird mit einem Abend voller Musik belohnt. Damit die Gäste pünktlich zu Konzertbeginn am richtigen Ort sind, sollten sie in etwa 30 Minuten für den Fußweg einplanen. Der Besuch des Konzerts ist im Eintrittspreis des Schlossgartens enthalten und es ist keine Anmeldung notwendig. Das Konzert ist nicht bestuhlt, es werden aber Klappstühle zur Verfügung gestellt. Bei schlechter Witterung wird das Konzert unter freiem Himmel mittags abgesagt.

Die weiteren Kurzkonzerte folgen am 15. Juli mit einem Holzbläser-Ensemble und am 16. September mit einem Doppelrohrblatt-Trio.