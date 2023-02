Schlossgarten Schwetzingen: Die Gartenzwerge ziehen ein!

Die Wichtel mit der roten Mütze bevölkern auch 2023 den Schlossgarten Schwetzingen: Vom 3. bis 5. März ist wieder Gartenzwergparade. Mit der ausgefallenen Aktion laden die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg Besitzerinnen und Besitzer der kultigen Gnome zum Mitmachen und Gewinnen ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Drei Tage lang bereichern die bunten Zipfelmützenträger den Schlossgarten am Naturtheater beim Apollotempel.

Gartenzwerg ist nicht gleich Gartenzwerg: Wie groß die Vielfalt ist, davon können sich Besucher bei der Gartenzwergparade im Schlossgarten Schwetzingen selbst ein Bild machen. Auch dieses Jahr laden die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zu der humorvollen Mitmachaktion in den Schlossgarten Schwetzingen.

„Die ausgefallene Aktion sorgte im Vorjahr bei großen und kleinen Gäste für gute Laune. Deshalb haben wir uns entschieden, die Parade der Gartenzwerge im Schlossgarten zu wiederholen“, sagt Frank Krawczyk, Leiter des Bereichs Kommunikation und Marketing bei den Staatlichen Schlössern und Gärten.

Parade am Apollotempel

Besitzer der kultigen Gnome können ihre privaten Gartenzwerge von Freitag, 3. März, bis Sonntag, 5. März, am Naturtheater beim Apollotempel Schau stellen. Zum Abschluss der Parade kürt eine Jury fünf ausgewählte Exemplare. „Wir sind schon sehr gespannt, welche außergewöhnlichen Zwerge sich dieses Jahr hier im Schlossgarten tummeln werden“, so Sandra Moritz, Leiterin der Schlossverwaltung Schwetzingen.

Der Einzug der Gartenzwerge soll möglichst übersichtlich und kontrolliert geschehen - daher hat sich die Schlossverwaltung ein Konzept zurechtgelegt: Besucher, die ihren Gartenzwerg am Freitag, 3. März, zur Parade anmelden, erhalten freien Eintritt in den Schlossgarten. Die Anmeldung der Gartenfiguren erfolgt im Besucherzentrum am Haupteingang zwischen 10 und 17 Uhr. Dort erhält jeder Zwerg eine Nummer und eine Meldekarte mit einer passenden Beschreibung zum Erscheinungsbild: Größe, Material und Besonderheiten des Gartenzwergs werden notiert, damit der Wichtel bei Abholung auch wieder in die richtigen Hände gelangt. Alle Teilnehmenden stellen ihre Gartenzwerge - in Reihenfolge der Meldezahl - selbst am Naturtheater beim Apollotempel auf.

Gewinne winken

„Wir möchten Gartenzwerge in unterschiedlichen Kategorien prämieren“, erklärt Frank Krawczyk. Auf die Besitzer der originellsten, skurrilsten, frechsten, schönsten und liebevollsten Zwerge wartet ein toller Gewinn. Damit ein Gartenzwerg für die abschließende Prämierung infrage kommt, müssen jedoch bestimmte Kriterien erfüllt sein: Der Zwerg darf nicht kleiner als fünf Zentimeter sein, damit er sich nicht in den Weiten des Schlossgartens verliert. Auch nach oben hin sind ihm Grenzen gesetzt - die Gartenfiguren dürfen eine Höhe von maximal 150 Zentimetern nicht überschreiten. Insgesamt fünf Gewinner können sich dann über jeweils zwei Schlosscards freuen. Die Schlosscard enthält 26 Eintrittskarten für eine Person und berechtigt zum einmaligen Besuch eines Monuments der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Ab dem ersten Besuchstag ist die Schlosscard dann ein Jahr lang gültig.

Klare Regeln

Nicht jeder Gartenzwerg wird auch zur Parade zugelassen - sittenwidrige und sexistische Darstellungen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ebenso unerwünscht sind Exemplare aus essbarem Material, da der Schlossgarten Schwetzingen Heimat für viele Wildtiere ist. Wer seinen Gartenzwerg zur Parade anmeldet, muss ihn auch aus eigener Kraft am Naturtheater platzieren - und das ohne fahrbare Hilfsmittel. Denn Fahrzeuge jeglicher Art sind im Schlossgarten Schwetzingen nicht zugelassen.

Auch wenn die Parade von Aufsichten bewacht wird, schließen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg jegliche Haftung hinsichtlich Verlust und Beschädigung aus. Die Gartenzwerge können am Sonntag, 5. März, von 9 bis 17.30 Uhr, gegen Vorlage der Meldekarte abgeholt werden. Der Eintritt ist auch bei Abholung frei. Gartenzwerge, die bis einschließlich 12. März nicht am Haupteingang abgeholt werden, werden verschenkt.