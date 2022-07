Schlossgarten Schwetzingen erhält europäischen Gartenpreis

Schwetzingen Besondere Führungen

Während der Sommermonate ist die Schönheit der Gartenbaukunst besonders gut sichtbar. Am Sonntag, 3. Juli, laden die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg ein, den Schlossgarten Schwetzingen bei zwei besonderen Führungen zu genießen. Um 12 Uhr widmet sich der Rundgang „Aufgeblüht“ dem höfischen Leben im Garten. Am gleichen Tag um 14.30 Uhr sehen die Gäste „Ein Spiegelbild der Leidenschaft“ im Lustgarten des Kurfürsten Carl Theodor. Wie einst die höfische Gesellschaft wandeln die Gäste beim Rundgang „Aufgeblüht“ am Sonntag, 3. Juli, um 12 Uhr mit einer edlen Dame oder einem edlen Herrn durch den Schlossgarten. Bei der Zeitreise durch die Geschichte der europäischen Gartenbaukunst werden Besonderheiten gezeigt: faszinierende Pflanzen aus fernen Ländern, eine Theaterbühne unter freiem Himmel und die Lieblingsplätze des Kurfürsten. Gewürzt wird das Ganze mit den neuesten Geschichten aus dem höfischen Alltag. {element} Carl Theodor liebte Literatur, Bildende Künste, Architektur und Musik. „Ein Spiegelbild der Leidenschaft“ ist der Schlossgarten. Am Sonntag um 14.30 Uhr sind die Gäste eingeladen, den weitläufigen Park als Gesamtkunstwerk zu betrachten. Alle fünf Sinne werden angesprochen: Duftende Blumen, exotische Früchte, Wasserspiele und Aussichtspunkte versprechen einen spannenden Rundgang. {furtherread} Eine Anmeldung für beide Veranstaltungen ist unter der Nummer 06221/65 88 80 erforderlich. zg

